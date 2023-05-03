توقعات برفع “#الفيدرالي_الأمريكي” أسعار الفائدة 25 نقطة اليوم

بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأخير للسياسة لمدة يومين ، حيث من المتوقع أن يعلن المسؤولون عن زيادة بنسبة 0.25% في سعر الفائدة القياسي اليوم الأربعاء.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن تكون الزيادة الأخيرة في مسلسل رفع سعر الفائدة النهائي للدورة الحالية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي - سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية - بنسبة 4.75% منذ مارس 2022؛ ومن المتوقع أن يؤدي رفع سعر الفائدة اليوم الأربعاء إلى رفع النطاق المستهدف إلى ما بين 5% - 5.25%، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2007.