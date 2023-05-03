“#التعاون_الإسلامي” تُدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في #الخرطوم #عاجل

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم.

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بيانا صباح اليوم الأربعاء، أكدت فيه أن مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان تعرض إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

‌‎وأعربت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، وتدعو إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

‌‎وجددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.