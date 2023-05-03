ردًا على نصب تذكاري مسيئ.. #تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات الأرمينية

أغلقت تركيا مجالها الجوي، أمام الرحلات الأرمينية المسافرة إلى وجهة ثالثة، وذلك ردًا على الكشف عن نصب تذكاري مثير للجدل في يريفان عاصمة أرمينيا الأسبوع الماضي، حسبما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء.

وقال جاويش أوغلو، في تصريحاتٍ نقلتها قناة "إن.تي.في": إن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية في حالة عدم إزالة النصب التذكاري.

ويكرّم النصب التذكاري ذكرى المتورطين في مؤامرة اغتيال المسؤولين الأتراك العثمانيين الذين تحملهم أرمينيا مسؤولية القتل الجماعي للأرمن إبان الحرب العالمية الأولى.