الأسهم_الأوروبية ترتفع قبيل قرار #المركزي_الأمريكي بشأن #أسعار_الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ تحول المستثمرون للتفاؤل حيال إمكانية أن يشير مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى توقف في دورة التشديد النقدي المستمرة منذ 14 شهرا بعد رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة في وقت لاحق من اليوم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش بعد موجة بيع حادة في الجلسة السابقة.

وتصدرت أسهم شركات النفط والغاز مكاسب المؤشر بارتفاعها 0.6 بالمئة، متعافية من خسائرها في جلسة أمس الثلاثاء، وانخفضت أسهم شركات السيارات 0.8 بالمئة.