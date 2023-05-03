السفير السعودي في #إسبانيا ينفي تعرضه لحادث سرقة في #مدريد: «أقضى إجازتي بالمملكة» #عاجل

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، عزام بن عبد الكريم القين، صحة ما نشرته إحدى الصحف الإسبانية عن تعرضه وعائلته لحادث سرقة في العاصمة مدريد، وتعرضه لإصابة في الرأس.

وكتب السفير بن عبد الكريم عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «نشرت صحيفة ABC الإسبانية صباح هذا اليوم ونقلته وكالات أخرى، تعرض السفير السعودي وعائلته لحادث سرقة في العاصمة مدريد، من قبل أشخاص بدافع السرقة، وذكرت ايضاً أنه أثناء الدفاع تعرض إلى إصابة في الرأس…!».

وأضاف: «الخبر برمته خالي من الصحة ولا أساس له بالمطلق، وأنا لا أزال اتمتع بإجازتي السنوية مع أسرتي في ربوع المملكة الغاليه، وفي أتم صحة وعافية».