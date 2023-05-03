بينهم 239 سعودياً.. متحدث #الدفاع: إجلاء 5629 شخصاً من #السودان حتى الآن (فيديو) #عاجل

كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد تركي المالكي، عن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان.

وقال العميد المالكي في تصريحات صحفية أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان حتى الآن، يصل إلى 5629 شخصاً، من بينهم 239 مواطناً سعوديا، و5390 من رعايا دول العالم.

كما أشار إلى وصول سفينة الملك «الجبيل» إلى جدة، وعلى متنها 22 من رعايا الدول، بالتزامن أيضاً مع انتظار وصول سفينة الملك «الرياض»، وعلى متنها 175 شخصاً ينتمون إلى جنسيات مختلفة، بعد نحو ساعة من الآن.