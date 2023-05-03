السودان.. ضربات جوية في الخرطوم رغم تعهدات وقف إطلاق النار

تردد دوي ضربات جوية تردد في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأربعاء، رغم موافقة طرفي الصراع على وقف جديد لإطلاق النار لمدة سبعة أيام اعتبارًا من غد الخميس.

ووصل مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إلى بورتسودان "لإعادة التأكيد" على التزامه بمساعدة الشعب السوداني. وقال متحدث باسمه: إن تحسين ظروف توصيل المساعدات عبر ضمانات بتوفير العبور الآمن ستكون أولوية بالنسبة له.

وبينت الأمم المتحدة أن الصراع تسبب في أزمة إنسانية إذ أجبر نحو مئة ألف على الفرار لدول مجاورة دون غذاء أو مياه.