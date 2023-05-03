نقابة أطباء #السودان: 448 قتيلاً و2322 مصاباً من المدنيين منذ بدء الاشتباكات

أعلنت النقابة العامة للأطباء في السودان، اليوم، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 448 قتيلا و2322 مصاباً.

وأوضحت النقابة في بيان، أن عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات ارتفع إلى 448 حالة وفاة، بينما وصل عدد المصابين بين المدنيين إلى 2322 حالة إصابة.

وبينت أن الاشتباكات ما زالت جارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، لليوم الثامن عشر على التوالي، ما أسفر عن سقوط مزيد من الضحايا في العاصمة والأقاليم، جاري حصرهم حتى لحظة إصدار التقرير سالف الذكر.

وأفادت بأن العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، في ظل عدم التمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل جراء الوضع الأمني في البلاد.