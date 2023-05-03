الدخان يتصاعد من #الكرملين.. أول #فيديو لمحاولة اغتيال #بوتين بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين

هاجمت أوكرانيا مبنى الرئاسة الروسية بطائرتين مسيرتين، مساء أمس الثلاثاء، وفق ما أعلنته إدارة الرئاسة الروسية.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء «نوفوستي»: «كييف حاولت ليلة أمس الثلاثاء إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين».

وأضافت: «وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين».

وواصلت: «ونتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد»

وشددت على أنه «لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين».

ونشرت إدارة الرئاسة الروسية فيديو قصير لهجمات الطائرتين.

واعتبرت روسيا الهجوم على المقر الرئاسي «عملاً إرهابياً مخططاً»، و«محاولة لاغتيال رئيس الدولة»، مشددة على أنها «تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسباً».