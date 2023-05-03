إحباط محاولة تهريب 202 كيلو جرام #حشيش في #جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب (202) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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