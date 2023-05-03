أول رد من #أوكرانيا على محاولة اغتيال #بوتين بطائرتين مسيرتين

ردت الرئاسة الأوكرانية على اتهام موسكو لكييف بشن هجوم بطائرتين مسيريتين على مبنى الرئاسة الروسية «الكرملين»، ومحاولة اغتيال الرئيس فيلادمير بوتين.

وذكرت الرئاسة الأوكرانية أنه «لا علاقة لنا بالهجوم على الكرملين»، وفق ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

واعتبرت: «الهجوم على الكرملين لا يحقق لنا شيئاً».

وأضافت: «نعرف أن الهجوم على الكرملين قد يتسبب في رد فعل روسي متطرف».

هاجمت أوكرانيا مبنى الرئاسة الروسية بطائرتين مسيرتين، مساء أمس الثلاثاء، وفق ما أعلنته إدارة الرئاسة الروسية.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء «نوفوستي»: «كييف حاولت ليلة أمس الثلاثاء إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين».

وأضافت: «وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين».

وواصلت: «ونتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد»

وشددت على أنه «لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين».

ونشرت إدارة الرئاسة الروسية فيديو قصير لهجمات الطائرتين.

واعتبرت روسيا الهجوم على المقر الرئاسي «عملاً إرهابياً مخططاً»، و«محاولة لاغتيال رئيس الدولة»، مشددة على أنها «تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسباً».

وكشف المتحدث الرسمي باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، عن المكان الذي تواجد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء الهجوم.

وقال «بيسكوف» في الإفادة الصحفية اليومية: «الرئيس كان موجوداً في مقر إقامته بضواحي موسكو، تحديداً في «نوفو أوغاريوفو»، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.