ضبط مواطنين لترويجهما مادة #الحشيش المخدر في #القطيف

قبضت شرطة محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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