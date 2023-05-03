مسؤول روسي يدعو لضرب مقر إقامة #زيلينسكي بالصواريخ

دعا نائب رئيس مجلس «الدوما» الروسي إلى ضرب مقر إقامة الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي بـ«الصواريخ»، بعد اتهام موسكو لكييف بالهجوم على مبنى الرئاسة الروسية «الكرملين» بطائرتين مسيرتين، ومحاولة اغتيال الرئيس فيلادمير بوتين.

وقال نائب رئيس مجلس «الدوما»: «حان الوقت لإطلاق هجوم صاروخي على مقر إقامة زيلينسكي»، وفق ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

واتهمت موسكو كييف بالهجوم على مبنى الرئاسة الروسية «الكرملين» بطائرتين مسيرتين، مساء أمس الثلاثاء.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان: «كييف حاولت ليلة أمس الثلاثاء إطلاق طائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين».

وأضافت: «وقد استهدفت طائرتان مسيرتان الكرملين، ونتيجة للإجراءات التي اتخذها الجيش والأجهزة الخاصة في الوقت المناسب باستخدام أنظمة حرب الرادار، تم تعطيل المسيرتين».

وواصلت: «ونتيجة للعمل الإرهابي لم يصب الرئيس بأذى، ولم يتغير جدول أعماله، ويستمر كالمعتاد»

وشددت على أنه «لم تقع أي إصابات خلال الهجمة ومن تناثر شظايا الطائرات بدون طيار على أراضي الكرملين».

واعتبرت روسيا الهجوم على المقر الرئاسي «عملاً إرهابياً مخططاً»، و«محاولة لاغتيال رئيس الدولة»، مشددة على أنها «تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسباً».

وكشف المتحدث الرسمي باسم «الكرملين»، دميتري بيسكوف، عن المكان الذي تواجد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء الهجوم.

وقال «بيسكوف» في الإفادة الصحفية اليومية: «الرئيس كان موجوداً في مقر إقامته بضواحي موسكو، تحديداً في «نوفو أوغاريوفو»، ولم يصب بأي أذى، ولم يتغير جدول أعماله.