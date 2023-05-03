بعد محاولة اغتيال #بوتين.. إنذارات جوية في #أوكرانيا

أطلقت كييف ومناطق أخرى في وسط وشرق أوكرانيا، إنذارات جوية، اليوم الأربعاء، بعد وقت قصير من اتهام الكرملين أوكرانيا بمهاجمته بطائرات مسيرة أثناء الليل في محاولة فاشلة لقتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونفى مسؤول رئاسي أوكراني كبير الاتهام وقال إنه يشير إلى أن موسكو تعد "لاستفزاز إرهابي" على نطاق واسع.