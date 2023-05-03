الخارجية: إجلاء 246 مواطناً سعودياً و5619 شخصاً ينتمون إلى 103 جنسيات من #السودان

استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم عبر سفينتي جلالة الملك "مكة" و"الجبيل" إلى مدينة جدة، 7 مواطنين سعوديين، و 229 شخصاً من الجنسيات التالية: (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وهولندا، وألمانيا، والكويت والصين، والسودان).

وأضافت أن المملكة حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء إلى نحو 5865 شخصاً، من بينهم 246 مواطناً سعودياً، ونحو 5619 شخصاً ينتمون إلى 103 جنسيات.