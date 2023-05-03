النفط يواصل التراجع بفعل مخاوف الركود الاقتصادي

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد انخفاضها أمس بنسبة 5% تقريبًا.

ووصل خام برنت القياسي إلى أقل من 75 دولارا للبرميل في نيويورك، مع تزايد احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط إلى أقل مستوياتها منذ مارس الماضي مع تجدد القلق بشأن استقرار البنوك الإقليمية الأمريكية.

وتراجع سعر خام برنت بنسبة 2.6% إلى 73.35 دولار للبرميل تسليم يوليو المقبل في تعاملات نيويورك بعد تراجعه أمس لأقل مستوياته منذ 24 مارس الماضي.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي 2.8% إلى 69.64 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.