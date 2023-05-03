بورصات_الخليج تغلق على انخفاض متأثرة بتوقعات رفع #أسعار_الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، على انخفاض، اليوم الأربعاء، وسجل المؤشر السعودي أكبر تراجع له خلال التعاملات في قرابة شهرين، وذلك قبل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".

وانخفض المؤشر السعودي 1.3 بالمئة مع تراجع سهم مصرف الراجحي1.5 بالمئة، كما هبط سهم مصرف الإنماء 5.7 بالمئة بعدما جاءت نتائجه دون توقعات السوق للربع الأول.

وفي أبو ظبي، تراجع المؤشر 0.3 بالمئة مع انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر البنوك في البلاد، بنسبة 0.9 بالمئة.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة مدعوما بقفزة 3.7 بالمئة في سهم مجموعة تيكوم بعد أن أعلنت شركة تشغيل مجمعات الأعمال عن زيادة 34 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول.

وفي قطر، زاد المؤشر 1.5 بالمئة ليواصل مكاسبه للجلسة السادسة مع ارتفاع سهم شركة أوريدو للاتصالات أكثر من خمسة بالمئة.