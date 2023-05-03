إيران: وفد تجاري من #المملكة يزور طهران قريبا

قال نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، اليوم الأربعاء: إن وفدا تجاريا سعوديا سيزور إيران قريبا لحضور معرض تجاري، حسبما نقلت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية.

وأضاف: "في الأيام القليلة المقبلة، سيصل وفد تجاري من السعودية إلى إيران برفقة نائب وزير لحضور معرض إيران إكسبو".

ويُقام معرض إيران إكسبو 2023 في الفترة من السابع إلى العاشر من مايو، وهو معرض يركز على قدرات التصدير الإيرانية وترعاه منظمة ترويج التجارة الإيرانية ووزارة التجارة والصناعة والمناجم.

واتفق البلدان على إنهاء الخلاف بينهما وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية ضمن اتفاق بوساطة صينية في مارس الماضي.