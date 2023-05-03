والد #ميسي يبلغ #باريس_سان_جيرمان برحيل “ليو” في نهاية الموسم

أفادت العديد من التقارير الصحفية، أن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني، أبلغ نادي باريس سان جيرمان، برحيل نجله في نهاية الموسم.

وأصبحت علاقة ميسي بإدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، متوترة، بعد أحداث سفر النجم الأرجنتيني إلى السعودية دون إذن النادي الفرنسي

وقرر باريس سان جيرمان إيقاف ميسي لمدة أسبوعين عن المباريات والتدريبات، بعد سفره إلى السعودية في رحلة سياحية دون الحصول على إذن النادي، وفقاً لتقارير فرنسية.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني أبلغ باريس سان جيرمان أن نجله لن يستمر في النادي، وسيغادر بنهاية الموسم.وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ميسي قرر عدم الاستمرار في باريس، بسبب عدم وجود مشروع رياضي واضح.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ميسي قرر عدم الاستمرار في باريس، بسبب عدم وجود مشروع رياضي واضح