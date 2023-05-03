ريال_مدريد ينهي الاتفاق على صفقة #بيلينجهام

حسم مسئولو ريال مدريد الإسباني، صفقة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام نجم خط وسط فريق بوروسيا دورتموند الألماني ليكون لاعبًا ضمن صفوف الملكي الصيف المقبل.

ذكرت صحيفة "ماركا"الإسبانية، إن إدارة ريال مدريد نجحت في إغلاق صفقة جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند صاحب الـ 19 عامًا، بمقابل مادي يتراوح ما بين 100 إلي 120 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة، أن عقد جود بيلينجهام مع ريال مدريد مدته 6 سنوات حتي يونيو 2029، بدءًا من الموسم المقبل 2023-2024.

أكملت، أن مسئولو ريال مدريد سيتوجهون إلي ألمانيا، من أجل حسم الصفقة بشكل رسمي مع إدارة بوروسيا دورتموند والإتفاق على كافة الأمور الخاصة بها.