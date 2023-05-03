وصول مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى #جدة قادمة من #السودان

وصلت طائرة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية "مارتن غريفيث" إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية في جدة قادمة من السوادن.

وكان مفوّض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفث قد وصل إلى مدينة بورتسودان شرق السودان في زيارة رسمية للوقوف على الأوضاع الإنسانية في السودان .

وحث مارتن خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بورتسودان: الأطراف المتحاربة في السودان بتقديم تعهدات علنية على أعلى مستوى بضمان التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية.

وقال إن هذه الالتزامات هي شرط أساسي للعمل الإنساني على نطاق واسع، كاشفًا عن تعرض 6 شاحنات تحمل مساعدات غذائية للنهب وهي في طريقها إلى دارفور غرب السودان.

وحث المسؤول الأممي كل الأطراف المتحاربة على الالتزام بحماية المساعدات الإنسانية، مؤكدًا أن المنظمات الإنسانية تعمل بظروف صعبة جدًا.