روسيا: تحالف أوبك+ يراقب الوضع في أسواق #النفط وتراجعات الأسعار قد تكون مؤقتة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، إن تحالف أوبك+ يراقب الوضع في أسواق النفط وتراجعات الأسعار قد تكون مؤقتة.

أظهر مسح لرويترز الثلاثاء أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) انخفض في أبريل بسبب توقف بعض الصادرات من العراق وتأخر شحنات نيجيرية، مما يفاقم تأثير الالتزام القوي لكبار المنتجين باتفاق خفض الإمدادات الذي اتفق عليه تحالف "أوبك+" الأوسع.

وخلص المسح إلى أن منظمة أوبك ضخت 28.62 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بانخفاض 190 ألف برميل يوميا عن مارس/ آذار.

وانخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا من سبتمبر.