الزراعة والسلامة الغذائية تستعرض تجاربها في تنمية الثروة الحيوانية بمعرض الشرق الأوسط للدواجن بالرياض

شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في معرض الشرق الأوسط للدواجن بالعاصمة السعودية الرياض، الذي أقيم خلال الفترة من 1-3 مايو الجاري، وذلك بهدف التعريف بجهود تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في إمارة أبوظبي، وإبراز الدور الذي تلعبه لتحسين إنتاج الغذاء وتعزيز جودته من خلال عرض الأبحاث والمشاريع التي تعمل عليها في هذا المجال، بالإضافة إلى التعرّف على التحديات والفرص الجديدة لتنمية قطاع الدواجن في إمارة أبوظبي والاطلاع على التجارب والخبرات العالمية التي من شأنها دعم جهود تحقيق الأمن الغذائي والأمن الحيوي.

وقدم باحثون في الهيئة ورقتي عمل خلال المؤتمر المصاحب للمعرض، حيث قدم الباحث سعيد اليماحي ورقة عمل حول فيروس الأدينو الذي يصيب الدجاج اللاحم مستعرضاً أساليب الكشف عنه ومكافحته والجهود التي بذلتها الهيئة من أجل القضاء على الفيروس وضمان الأمن الحيوي. كما قدم محمد عمر بارشيد من قطاع الثروة الحيوانية بالهيئة ورقة عمل حول تطور إنتاج الدواجن في إمارة أبوظبي الفرص ومجالات الاستثمارات مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي تضم 29 مزرعة تجارية كبرى للإنتاج الداجني بالإضافة إلى نحو 300 مزرعة أخرى لصغار المنتجين، ونظراً للطلب المتنامي على استهلاك لحوم الدواجن توجد فرصة كبيرة لنمو هذا القطاع الحيوي والاستفادة من البنية التحتية المتميزة والاهتمام والدعم الحكومي بالإضافة إلى وجود الخبراء المتخصصين في مجال صناعة الدواجن.

وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن معرض الشرق الأوسط للدواجن يعد من أكبر المعارض المتخصصة في صناعة الدواجن ويمثل فرصة مهمة لاستعراض الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بشكل عام وقطاع الإنتاج الداجني بشكل خاص والتعريف بالخدمات المبتكرة التي تقدمها الهيئة للمنتجين من أجل تعزيز كفاءة الإنتاج وتعزيز منظومة الأمن الحيوي. كما تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على المشاركة في المعارض والمؤتمرات المتصلة باهتمامها ودورها باعتبارها الهيئة الحكومية المختصة بشؤون الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والأمن الحيوي في إمارة أبوظبي.

وتستهدف الهيئة من المشاركة في المعرض الاطلاع على أحدث التقنيات المتصلة بقطاع صناعة الدواجن في الشرق الأوسط وضوابط الأمن الحيوي المتصلة بها وبحث سبل التعاون والشراكة مع المشاركين في المعرض وتبادل المعلومات لتعزيز البحث العلمي في هذا المجال واتاحة الفرصة للباحثين وكوادر الهيئة للاستفادة من البرنامج العلمي المصاحب للمعرض والتعرف على آخر التطويرات والأبحاث من خلال حضور المحاضرات وورش العمل والجلسات النقاشية والتواصل مع الخبراء والباحثين في المجال، والتعرف على تجاربهم وآرائهم وتبادل الأفكار معهم.

وتُعنى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بتطوير قطاع الزراعة والغذاء في إمارة أبوظبي بطريقة مستدامة تضمن تحقيق رؤية حكومة أبوظبي، وتعزز الأمن الغذائي والحيوي، وتضمن صحة الحيوان والنبات، وتعد الهيئة السلطة المختصة بشؤون الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي في إمارة أبوظبي، وتُعنى بالعديد من المهام والمسؤوليات من أبرزها بلورة السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي عبر تطوير قطاع ذي تنمية مستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الحيوي من خلال تقديم خدمات مبتكرة وتسخير التكنولوجيا الحديثة وتوجيه الاستثمار ووضع الخطط، وإطلاق البرامج والمبادرات الرامية لزيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، إلى جانب إصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة المتصلة بالزراعة والغذاء، والرقابة والتفتيش على المزارع والعزب والمنشآت الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمواد الغذائية والزراعية المستوردة والمصدرة والمنتجة داخل الدولة ويتم تداولها في إمارة أبوظبي، بما في ذلك الرقابة على متبقيات المبيدات والأدوية البيطرية وفقاً للتشريعات القائمة.