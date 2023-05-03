اجتماعي طارئ في البيت الأبيض لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي

قال البيت الأبيض إن الرؤساء التنفيذيين لشركات “ألفابت” (الأبجدية) و “مايكروسوفت” (Microsoft) و “أوبن إيه آي” (OpenAI) و “إنثروبك” (أنثروبك)، مدعوون اليوم لاجتماع مع كامالا هاريس نائبة الرئيس وكبار الإدارات مناقشة القضايا الرئيسية المجاورة بالذكاء الرجاع.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض ، يرغب في الكشف عن اسمه لوكالة رويترز- إن وكالة رويترز- إن الاجتماع سيحضره جيف زينتس رئيس أركان الرئيس جويدن ، نائب رئيس المجلس الوطني ، مستشار الأمن القومي ، وزيرة التجارة جينا ريمون وآخرون .

حملت دعوة بايدن للرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا ملحوظة تقول “يتوقع الرئيس أن الشركات مثل الشركات يجب أن تتأكد من أن منتجاتها آمنة قبل إتاحتها للجمهور”.