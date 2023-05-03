واشنطن تعلن عن حزمة جديدة من الذخائر لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 300 مليون دولار تشمل ذخائر متنوّعة لأوكرانيا التي تتهيّأ لشن هجوم مضاد على قوات الغزو الروسية.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار عن "حزمة جديدة من الدعم العسكري لمساعدة أوكرانيا في مواصلة الدفاع عن نفسها".

وقالت المتحدثة إن الحزمة "تشمل ذخائر إضافية لراجمات الصواريخ العالية الدقة من طراز هايمارس ومدافع هاوتزر إضافية وطلقات مدفعية وهاون، وقدرات مضادة للدروع تستخدمها أوكرانيا لصد الحرب العدوانية التي تشنّها روسيا".

وأشارت المتحدثة إلى جهد "مكثّف بذلته الحكومة الأميركية في الأشهر الأخيرة لتلبية طلب أوكرانيا قبل الهجوم المضاد الذي تعتزم شنّه".

وقدّمت الولايات المتحدة لأوكرانيا دعما عسكريا بأكثر من 35,7 مليار دولار منذ أن بدأت روسيا غزو الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022.