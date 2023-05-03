الإطاحة بعصابة “الخادمات”.. 112 مخالفا يختبؤون داخل مبنى قديم بوادي الدواسر

قالت مصادر لـ"الوئام " إن قوة الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر وجهت ضربة موجعة لعصابة الإتجار بالخادمات والعمالة المنزلية؛ بعد مداهمة مبنى قديم متكدس بالعمالة المخالفة.

وبينت المصادر أن قوة المهمات والواجبات الخاصة بعد استخدام مصادرها السرية تمكنت من ضبط ١١٢ من مخالفي أمن الحدود بينهم ٨ رجال و ١٠٤ نساء جميعهم من الجنسية الإثيوبية.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية أكدت أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.