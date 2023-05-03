الأخبار المحلية

#السعودية تواصل توزيع المساعدات الإغاثية لمتضرري #الزلزال في #إدلب

3 مايو 2023 · < 1 minute

وزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 19 طنًّا و388 كيلو غرامًا من السلال الغذائية و453 حقيبة نظافة في مدينة بنش بمحافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 453 أسرةً من متضرري الزلزال.
يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.