بعد الهجوم على #الكرملين بطائرات مسيرة.. #حريق هائل بمصفاة للنفط جنوبي #روسيا

ذكرت وكالة تاس للأنباء، نقلا عن خدمات الطوارئ المحلية، أن حريقا هائل شب في جزء من مصفاة نفط في جنوب روسيا بعد هجوم بطائرة مسيرة.

وقالت تاس إن الحادث وقع في مصفاة إلسكاي قرب ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود.

ويأتي الحادث بعد يوم من استهداف مسيرات لمبنى الكرملين، وجهت فيه موسكو أصابع الاتهام إلى كييف و اتهامها بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأمر الذي نفته الأخيرة.

يذكر أن حريقاً هائلا شب في خزان نفط في شبه جزيرة القرم، بعد أن ضربته طائرة بدون طيار، حسبما أفاد مسؤول عينته روسيا هناك يوم السبت الماضي.