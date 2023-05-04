لرصد الأمراض الوبائية.. “#الصحة” تُطلق وحدة #الأمراض_المعدية المتنقلة

أطلق وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة العامة "وقاية" الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أمس, وحدة الأمراض المعدية المتنقلة من المستوى الثالث للسلامة البيولوجية.

وأوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية" أن هذه الوحدة تساهم في رفع القدرات الوطنية لرصد وتشخيص الأمراض المعدية ذات الخطورة العالية؛ عبر توفير منظومة المختبرات المتنقلة من المستوى الثالث التي تضم جميع التجهيزات والتقنيات والأنظمة اللازمة للتشغيل، المستوفية للمعايير والاشتراطات العالمية للأمن والسلامة البيولوجية، مؤكدة أن جميع الكوادر الصحية التي تعمل في هذه المختبرات على مستوى عال من الكفاءة، والخبرة في هذا المجال، بعد أن تم تدريبهم في مراكز عالمية متقدمة في مجال مختبرات الاحتواء العالي.

وأشارت إلى أن وحدة الأمراض المعدية المتنقلة ستسهم في رفع جاهزية المملكة لرصد الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الصحي، والتي تأتي في سياق جهود الهيئة لتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تحول القطاع الصحي "تعزيز الوقاية من المخاطر الصحية" والمساهمة في الوصول لمستهدفات رؤية السعودية 2030 لمجتمع حيوي.

الجدير بالذكر أن هيئة الصحة العامة (وقاية) تقوم بأدوار محورية ورئيسية للحفاظ على صحة الإنسان ووقاية المجتمع من المخاطر الصحية منذ اعتماد مبادرة تفعيلها كأحد مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي، واعتماد تنظيمها من مجلس الوزراء كأحد المخرجات التنظيمية للتحول الصحي.