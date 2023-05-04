تنبيه من “#الأرصاد” لسكان #عسير و #جازان : #أمطار غزيرة و رياح نشطة تؤدي إلى انعدام الرؤية حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وشبه انعدام في الرؤية، على محافظات الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

كما نّبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مستوى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساء.