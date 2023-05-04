أقام علاقة جنسية مع شقيقته.. القبض على “#يوتيوبر” مصرية نشرت مقطعاً مشيناً لطفليها على منصات التواصل 

أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار صاحبة قناة على يوتيوب نشرت فيديو مشيناً لطفليها عبر الإنترنت.

وذكرت النيابة المصرية في بيان رسمي ، أنها رصدت تداول مقطع فيديو لسيدة تتحدث فيه عن اكتشافها إقامة أحد طفليها علاقة جنسية مع شقيقته.

كما ذكرت في الفيديو أنها شاهدت محادثة على الهاتف بين ابنها وآخر يطلب منه إقامة علاقة جنسية معه، وتحاول الحصول على اعترافات من طفلين صغيرين من أطفالها برؤيتهما للواقعة.

وقالت النيابة المصرية إنها تلقت بلاغا من المجلس القومي للأمومة والطفولة يتضمن نشر المتهمة الفيديو على قناتها على اليوتيوب ومعها 3 من أطفالها، الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، لتحقيق نسب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح طائلة، متهما السيدة بهتك العرض والإتجار بالبشر واستغلال الأطفال لجذب المشاهدين.

وأوضحت النيابة أنها اطلعت على المقطع المتداول، وسألت مشرفا بخط نجدة الطفلِ بالمجلس عن مضمونِ البلاغ وتفصيلاته، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعةِ، وتحديدِ هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمَها بلاغُ المجلسِ القوميِّ للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفِها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطِها وإحضارِها لاستجوابِها.