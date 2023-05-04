مختص في الوقاية من الحوادث: قيادة السيارة في #السعودية «بالبركة» (فيديو) #عاجل

شدد عضو جمعية «أمان» للوقاية من الحوادث، إبراهيم أبو شرارة، على أن التجاوزات المرورية من الوالدين تعد أحد أبرز مسببات وفيات الأطفال في حوادث السيارات.

وقال «أبو شرارة» خلال استضافته في برنامج اليوم على قناة «الإخبارية»، إن من بين هذه التجاوزات إخراج الطفل من الفتحة العلوية للسيارة، للاستمتاع بروعة الطقس، أو وضع الطفل في المقعد الأمامي بجوار قائد السيارة، بل والإقدام في بعض الأحيان على جعل الطفل يمسك مقود السيارة «الدريكسيون».

وأضاف «أؤكد كضابط مرور أن هذه التجاوزات تؤدي إلى وفيات، وقد باشرت عدة حوادث بذلك». وتابع: «مطب بسيط راح الطفل!»، مشدداً على أن مقعد السلامة للطفل مهم جداً.

واعتبر أن قيادة السيارة في السعودية «بالبركة»، قائلاً: «سبب الحوادث في المملكة أن قيادتنا بالبركة، قيادة مكتسبة، الواحد أهم شيء عنده هو الحصول على رخحصة القيادة، وإبرازها لرجل المرور عند طلبها منه، فقط لا غير».