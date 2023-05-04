جماهير #باريس_سان_جيرمان تهاجم #نيمار فى منزله وتطالب برحيله مع #ميسى

كشفت تقارير صحفية عن توجه عدد من مشجعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسى إلى منزل البرازيلى نيمار مهاجم الفريق، لمطالبته بالرحيل عن النادى.

وأصيب نيمار فى الكاحل منذ فبراير الماضى، وخضع لجراحة ستبعده حتى نهاية الموسم.

وطالبت الجماهير الغاضبة، بحسب قناة "tnt" البرازيلية، نيمار بالرحيل وقامت بالهتاف ضده ووصفت نيمار بـ"التائه"، بسبب عدم الاستقرار وتكرار الغيابات.

كما امتد الغضب للنجم ليونيل ميسى أيضًا، حيث شنت جماهير باريس سان جيرمان هجومًا ضد الأرجنتينى ليونيل ميسى، مهاجم الفريق، وطالبت بطرده من الفريق الأول لكرة القدم، بعد سفره إلى السعودية دون إذن.

ونظمت جماهير سان جيرمان وقفة احتجاجية ضد تصرفات ليونيل ميسي، وطالبت بطرده خارج النادي، بعد غيابه عن التدريب ورددت الجماهير هتافات ضد ميسي قائلة: "لقد سئمنا من المرتزقة.. علينا طرد ميسي".