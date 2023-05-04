أبو_الغيط: عودة #سوريا إلى #الجامعة_العربية في قمة #الرياض «واردة جداً»

رأى الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن عودة سوريا إلى الجامعة، خلال القمة العربية المرتقبة في السعودية «واردة جدا»

وقال «أبو الغيط» في تصريحات تلفزيونية، أمس الأربعاء، إن عودة دمشق إلى مقعدها الشاغر منذ 2011، يبدأ باجتماع ونقاش، ثم توافق بين الدول الأعضاء في الجامعة، وبعد ذلك تقدم دعوة إلى سوريا.

وأضاف: «عندئذ تأتي سوريا وتشارك في أي اجتماع وزاري آخر، وتعود إلى كل فعاليات الجامعة العربية».

وبَين أمين الجامعة العربية أن «مما أرصده من نشاطات واتصالات ومتابعات وزخم، فإن عودة سوريا احتمال وارد جداً أن يحدث».

وتُعقد القمة العربية المقبلة في الرياض يوم 19 مايو الجاري.