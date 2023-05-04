الكرملين: #واشنطن وراء محاولة اغتيال #بوتين

قال الكرملين، اليوم الخميس: إن محاولة الولايات المتحدة، وأوكرانيا، التنصل من محاولة قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هجوم بطائرتين مسيرتي،ن أمس الأربعاء، أمر "سخيف للغاية".

واتهم واشنطن بالوقوف وراء هذا الهجوم، وأن موسكو متأكدة من ذلك تمامًا، متابعًا: نعلم أن القرارات المتعلقة بهذه الأعمال الإرهابية تم اتخاذها في واشنطن وليس في كييف.

ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أي صلة لكييف بالواقعة التي تأتي قبل أيام من موكب يوم النصر الذي تقيمه موسكو في التاسع من مايو كل عام بالميدان الأحمر قرب الكرملين.