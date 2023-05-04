ضبط مخالِفَين لنقلهما وبيعهما وتخزينهما 23 م3 من #الحطب_المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لنقلهما وبيعهما وتخزينهما أكثر من 23 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين في منطقة المدينة المنورة.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي: إنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألفَ ريالٍ لكل متر مكعب.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.