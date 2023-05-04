رابطة_العالم_الإسلامي تدين اقتحام #الملحقية_الثقافية_السعودية في #السودان

أدانت رابطة العالم الإسلامي جريمة اقتحام مبنى الملحقية الثقافية للمملكة العربية السعودية، في العاصمة السودانية الخرطوم، وما تبع الاقتحام الأثيم من التخريب والنهب لمحتويات المبنى.

وشدد الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، على ضرورة احترام المواثيق والأعراف الدولية التي تضمن الحماية والسلامة لمقار البعثات الدبلوماسية وطواقمها البشرية.

ونوه بالجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، حيال الأزمة التي تعصف بالسودان، من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف المتنازعة، أملًا في الوصول إلى تهدئة الوضع في البلاد تمهيدًا لإيجاد مخرج توافقي سلمي شامل للأزمة.

ودعا في الوقت ذاته إلى وقف العمليات العسكرية في أسرع وقت ممكن، وتغليب مصلحة الشعب السوداني العزيز في هذا الظرف العصيب.