خلال نقلها عبر طريق صحراوي.. ضبط 164 ألف قرص من مخدر #الإمفيتامين في #القويعية

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة الرياض من ضبط 164 ألف قرص من مادة «الإمفيتامين» المخدر، وسلاح ناري، داخل مركبة، خلال محاولة نقل المواد المخدرة عبر طريق «الأرطاوي» الصحراوي في محافظة القويعية.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال برقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» في بقية مناطق المملكة، علاوة على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات «995»، وعبر البريد الإلكتروني «[email protected]».

وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.