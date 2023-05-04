في موسم الحج الحالي.. #الخطوط_السعودية تخصص أكثر من مليون و200 ألف مقعد لضيوف الرحمن

أعلنت مجموعة «الخطوط السعودية» عن خطتها التشغيلية لموسم حج 1444هـ، والتي خصصت من خلالها وعبر شركة «الخطوط السعودية للنقل الجوي» و«طيران أديل» و«طيران السعودية» الخاص، أكثر من مليون و 200 ألف مقعد لضيوف الرحمن، لنقلهم من مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت المجموعة أن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة تتضمن الاستثمار الأمثل لأسطول الطائرات الحالي البالغ 164 طائرة، مع توفير أسطول إضافي يساند في نقل المزيد من ضيوف الرحمن يبلغ 12 طائرة أخرى، لنقل الحجاج من أكثر من 100 وجهة مجدولة و 14 وجهة موسمية، على أن يصلوا إلى 6 مطارات داخلية تشمل: «جدة- الرياض- الدمام- المدينة المنورة- الطائف- ينبع»، بينما يتشرف ملاحو «الخطوط السعودية» البالغ عددهم أكثر من 8 آلاف ملاح بخدمة ضيوف الرحمن أثناء الرحلات، بما يعكس كرم الضيافة السعودية بلمسة عصرية وبرصيدٍ زاخر من اللغات التي يتحدث بها الحجاج وتبلغ 42 لغة متنوعة.

وتعمل الشركات التابعة لمجموعة «الخطوط السعودية»، خاصة المعنية بتقديم الخدمات للحجاج، وفق منظومة متناغمة، وعلى وجه التحديد «الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران» و«الشركة السعودية للخدمات الأرضية» و«شركة الخطوط السعودية للتموين»، والتي استعدت كافةً للعمل خلال موسم الحج بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة، مستهدفة ضمان توفير أفضل الخدمات في كافة المواقع عبر الأنظمة الرقمية، بالإضافة إلى الموظفين المؤهلين لخدمة العمليات التشغيلية والحجاج في مرحلتي القدوم والمغادرة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الحج والعمرة في مجموعة «الخطوط السعودية»، عامر بن صالح آل خشيل، إن المجموعة، ومن خلال خبراتها المتراكمة وطاقاتها البشرية المتجددة، وسعيها الدؤوب لطرح أفضل الخدمات التقنية التي تساهم في توفير تجربة سفر ميسرة؛ هي على أهبة الاستعداد لتنفيذ خطة الحج التي تتكامل مستهدفاتها مع توجيهات لجنة الحج العليا برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وكذلك لجنة الحج المركزية برئاسة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الحج والعمرة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، علاوةً على الأداء التكاملي مع مختلف الجهات الحكومية بالمطارات والهيئة العامة للطيران المدني، إلى جانب كافة المنظمين لرحلات الحج داخل المملكة وخارجها.

وكشف آل خشيل أن موعد وصول أولى الرحلات الجوية إلى المملكة، سيكون تحديداً في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، يوم 21 مايو الحالي.

وشهدت الفترة الماضية مزيداً من الاتفاقيات التي أبرمتها مجموعة «الخطوط السعودية» مع مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج في العديد من الدول، وتسعى من خلالها إلى زيادة حصتها التشغيلية، واستثمار سمعتها في توفير خدمات النقل الجوي بأجواء إيمانية.

وبالإضافة إلى ذلك فهي تستهدف تحقيق الكفاءة التشغيلية وإنجاز نسبة 100% في معايير السلامة، والتي تضعها على قمة أولوياتها، كما جندت طاقاتها البشرية وإمكاناتها الرقمية لتقديم الخدمات على الوجه الأمثل.

ويتم تنفيذ الخطة عبر مسارات متنوعة تشمل فريق مراقبة الأداء، وفريق مركز عمليات الصالة، وفريق المتابعة والتنسيق المسبق مع كافة القطاعات والجهات ذات العلاقة، حيث تعمل كافة هذه الفرق على مدار الساعة وبمتابعة مباشرة من القيادات العليا في «الخطوط السعودية».

وتتضمن خدمات مجموعة «الخطوط السعودية» المقدمة لضيوف الرحمن، إصدار بطاقات صعود الطائرة لرحلتي القدوم والعودة من محطات المنشأ الدولية وكذلك للمحطات الداخلية، بالإضافة إلى تأمين ملاحين وانتداب موظفين في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي في جدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يتحدثون اللغات المتنوعة للحجاج، والترتيب لإرسال عبوات ماء زمزم إلى العديد من الوجهات.

ويتم كذلك توفير رحلات إضافية للحجاج الراغبين في السفر إلى المدينة المنورة جواً، وتأمين المتطلبات التشغيلية المتضمنة الموظفين والعمالة والمعدات الأرضية بما يتناسب مع حجم التشغيل، بعدما حرصت مجموعة «الخطوط السعودية» على تدريب وتأهيل كافة الموظفين في الصفوف الأمامية على البروتوكول الخاص بالحج، وكيفية إدارة الحشود، وطريقة التعامل مع الأزمات والاستجابة لخطط الطوارئ.

وفي إطار حرصها على تقديم الخدمات الشاملة لحجاج بيت الله الحرام وإثراء تجربة سفرهم، أجرت «الخطوط السعودية» تحديثاً للمحتوى الإسلامي على الطائرة بما يشمل البرامج الدينية والتوعية بفريضة الحج، وتم توفير ما يزيد عن 134 ساعة من البرامج الدينية المختلفة، بالإضافة إلى 590 ساعة من القرآن الكريم بأعذب أصوات القراء، وكذلك العديد من البرامج الإسلامية المتوفرة بعدة لغات مثل اللغة العربية والإنجليزية والإندونيسية والصينية والمزيد من اللغات التي يتحدث بها ضيوف الرحمن، علاوة على تقديم الكتب الالكترونية التوعوية في منصة الترفيه الجوي لكيفية أداء مناسك الحج والعمرة بأكثر من 14 لغة.

كما تتوسع مجموعة الخطوط السعودية في أنشطتها ضمن خطة موسم الحج، لتشمل نشر وسائل توعوية للحجاج بلغاتهم، ويتم بثها عبر الوسائل الرسمية في دولهم، وكذلك عن طريق بعثات الحج الخاصة بهم، ومنظمات الحج المتواجدين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى جانب مقر إسكانهم، والتي توضح كافة الأمور المتعلقة برحلتهم ومنها الأمتعة وأوزانها وأحجامها، وآليات قبولها بالمطارات في مرحلة المغادرة بعد انتهاء مناسك الحج لتسهيل إجراءتهم بما يتجاوز التوقعات.