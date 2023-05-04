رئيس #إيران: #الاحتلال_الإسرائيلي في أضعف حالاته.. وندعم المقاومة الفلسطينية

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: إن الكيان الصهيوني في أضعف حالاته، وإن المقاومة الفلسطينية في أحسن حالاتها.

وأضاف خلال لقائه في القصر الجمهوري بدمشق اليوم قادة الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا: "نعتز ونفتخر بالشباب الفلسطيني المقاوم الذي يدافع عن المسجد الأقصى".

وأشار إلى جرائم العدو بحق المرابطين في المسجد الاقصى في شهر رمضان وبحق الأسرى وجريمة اغتيال واستشهاد الأسير خضر عدنان، مضيفًا: نحن سوف نستمر بدعم المقاومة الفلسطينية وهذا تكليف شرعي وسوف نصلى في القدس.

واعتبر أن من أولوية سياسة بلاده أن العدو الأول لنا إسرائيل، وسنستمر في الانفتاح على الدول العربية، وهذه الدول وجدت أن إسرائيل لا تلتزم بأي اتفاق من كامب ديفيد إلى أوسلو إلى كل الاتفاقات وعاداتهم عدم التزام بالعهود والمواثيق.

وتابع: الاحتلال يحاول زرع اليأس في نفوس المقاومين، ولا خيار لنا سوي المقاومة لأن كلفة الاستسلام أكثر من كلفة مقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوقنا.