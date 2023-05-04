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الدفاع المدني يباشر حريقًا بأخشاب في مبنى تحت الإنشاء بمكة
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الأخبار المحلية
الدفاع المدني يباشر حريقًا بأخشاب في مبنى تحت الإنشاء بمكة
متابعات - الوئام
4 مايو 2023
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باشر الدفاع المدني في مكة المكرمة حريقًا بأخشاب في مبنى تحت الإنشاء، ولا إصابات.
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