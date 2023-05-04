“مرصد العمل” لـ”الوئام”: النساء وحملة البكالوريوس أغلبية المتقدمين على الوظائف

كشف تقرير المرصد الوطني للعمل، أن غالبية المتقدمين للعمل عبر المنصات الحكومية من النساء، حيث تجاوزت أعدادهن 60% من إجمالي الباحثين عن عمل حتى شهر يناير الماضي.

وأشار التقرير الذي حصلت عليه "الوئام"، إلى أن غالبية المتقدمات والمتقدمين لفرص العمل عبر المنصات الحكومية، من حيث المستوى الدراسي هم خريجو درجة البكالوريوس بتخصصات محددة، وتجاوز عددهم نصف العينة المدروسة.

من جهته، أوضح الدكتور أسامة الجميلي، المدير التنفيذي للمرصد، أنهم يعملون حاليا بشكل شمولي لدعم موثوقية أرقام القطاع، والعمل على دعم توجهاته المستقبلية، متطلعاً لنجاح تفعيل دور المرصد، ومراجعة وتفصيل احتياجات وأولويات المستفيدين.

وأضاف أنه جرى تنفيذ العديد من ورش العمل على مستوى وطني، وبمستويات قيادة متعددة، لدراسة الفرص الموجودة، وتعزيز دور المرصد في منظومة بيانات ومرئيات سوق العمل.

يذكر أن المرصد الوطني للعمل يهدف إلى المساهمة في دعم اتخاذ القرارات، وتقييم البرامج والسياسات من خلال البيانات الدقيقة، ومؤشرات الأداء الفعالة، والتقارير المعبّرة عن حقيقة التطورات، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، ودراسات وبراهين تعكس واقع سوق العمل بشكل مفصل ودقيق.