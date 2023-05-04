الأخبار المحلية

سفينة الإجلاء “أمانة” تدخل المياه الإقليمية السعودية قادمة من #السودان

4 مايو 2023 · < 1 minute

دخلت سفينة الإجلاء "أمانة" المياه الإقليمية السعودية قادمة من السودان، على متنها رعايا من عدة دول.