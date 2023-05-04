تعرف على قائمة عروض #ميسي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن امتلاك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، 3 عروض، من أجل الحصول على خدمات خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة. وينتهى عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري، وأصبحت فرص بقائه مع النادى ضعيفة للغاية، بعد توتر علاقة النجم الأرجنتيني مع إدارة النادى والجماهير.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف"، فإن ميسي لديه 3 عروض، من أندية برشلونة الإسباني، الهلال وإنتر ميامي الأمريكي، للحصول على خدمات خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت الصحيفة أن عرض الهلال ، للنجم الأرجنتيني سيكون الأعلى في تاريخ كرة القدم، حيث سيحصل على 320 مليون إسترليني، مايعادل مليار و 300 مليون ريال سعودي، وسيكون راتب ميسي مع الهلال حوالي ضعف راتب كريستيانو رونالدو مع منافسه النصر.