“الموارد البشرية”: أكثر من مليوني باكستاني يعملون بالمملكة

كشفت وزارة الموارد البشرية في آخر إحصائيات لها، أن عدد العمالة الباكستانية بالمملكة، وصل إلى مليونين و 64 ألفًا و400 عامل.

وأوضحت أن منهم مليوناً و300 ألف يعملون في القطاع الخاص، فيما بلغ عدد العمالة المنزلية 700 ألف و45 عاملاً.

وكانت الملحقية العمّالية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان، نظمت حفلاً في إسلام آباد؛ للاحتفال باليوم العالمي للعمال، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ووزير شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية ساجد حسين طوري، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية، والملاحق ومديري المكاتب في السفارة، ووسائل الإعلام.