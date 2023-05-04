التعليم تعلن عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، عن موعد التسجيل الإلكتروني للطلبة والطالبات الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445 هـ بالمدارس الرسمية ، ابتداءً من الأحد 17 شوال وحتى 28 شوال ، عبر “التسجيل الإلكتروني”.

رابط الخدمة سيتم إرساله تباعا. على هواتف أولياء أمور الطلاب والطالبات المؤهلين للتسجيل.

تساهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية في المملكة ، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة ، حيث تهدف إلى تطوير وتحسين تجربة الطلاب. أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونيًا دون زيارة المدرسة.

وإتاحة فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من منازلهم ، وإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لتعديل رغباتهم فيما بعد حسب ظروفهم.

تعتمد آلية الخدمة الجديدة على تطبيق المعايير المناسبة بين الطلاب والطالبات الجدد. لاستيعابهم في المدارس المحددة ، من خلال الربط الإلكتروني مع البيانات المسجلة لدى الجهات ذات العلاقة ، وفق حوكمة دقيقة وإدخال آمن عبر الوصول الوطني الموحد.