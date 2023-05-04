الأخضر تحت17 يتعادل مع غانا ودياً استعداداً لكأس آسيا #السعودية

تعادل المنتخب الوطني تحت 17 عامًا مع ضيفه منتخب غانا بنتيجة 4-4، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن المعسكر المقام في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 17 عامًا 2023 في تايلاند.

وتمكن مهاجم "الأخضر" نواف البشري من تسجيل 3 أهداف للمنتخب في الدقائق 10، 18، و29، بينما تمكن زميله نواف الجدعاني من التسجيل في الدقيقة 20.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: عبدالرحمن الغامدي في حراسة المرمى، سعد المطيري، عبدالسلام برناوي، ياسين خالد، رياض يامي، محمد هزازي، رامز العطار، فرحة الشمراني، نواف الجدعاني، نواف البشري، طلال حاجي.