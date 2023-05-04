نابولي بطلا للدوري الإيطالي

توج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023 إثر تعادله الإيجابي أمام نظيره أودينيزي بنتيجة 1-1 في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب فريولى ضمن منافسات الجولة 33 من الكالتشيو.

جاءا هدفا المباراة عن طريق كل من اللاعب ساندي لوفريتش في الدقيقة 13 لصالح أودينيزي، بينما سجل هدف نابولي النجم النيجيري فيكتور أوسيمين في الدقيقة 52.

ونجح فيكتور أوسيمين في معادلة أهداف النجم العالمي جورج ويا كأكثر لاعب تسجيلاً في الدوري الإيطالي بواقع 46 هدفاً.

كما أصبح فيكتور أوسيمين أول لاعب أفريقي في التاريخ يسجل 22 هدفًأ في موسم واحد بالدوري الإيطالي متخطياً النجم الكاميروني صامويل ايتو.

ويتربع نابولى على عرش قمة ترتيب الدورى الإيطالى والمركز الأول برصيد 80 نقطة جمعها من الفوز فى 25 مباراة والتعادل في 5 وخسارة 3 لقاءات وتسجيل 69 هدفاً وتلقي 23 هدف.

وتوج نادي نابولي بلقب الدورى الإيطالى، للمرة الأولى بتاريخه فى القرن الحالي، بعدما فاز بلقبيه السابقين فى المسابقة عامي 1987 و1990.