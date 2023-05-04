يوفنتوس يهنىء #نابولي برسالة ساخرة بعد التتويج ببطولة #الدوري_الإيطالي

توج فريق نادي نابولي، رسميًا، بلقب بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو"، بعد تعادله مع مضيفه أودينيزي، بهدف لكل منهما، على ملعب الفريولي، في ختام منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وتقدم أودينيزي بهدف في الشوط الأول، بعد أن سجل لاعب الوسط السولوفيني "ساندي لوفريتش" في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، نجح نجم نابولي الأول المهاجم الدولي النيجيري "فيكتور أوسيمين" من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52.

وكان نابولي يحتاج للتعادل أو الفوز على أودينيزي، للتتويج رسميًا بلقب الاسكوديتو الثالث في تاريخه بعد لقبي 1987 و1990.

وعقب نهاية المباراة وتتويج نابولي باللقب، وجه نادي يوفنتوس التهنئة لمنافسه برسالة تحمل حالة من السخرية.

وكتب يوفنتوس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نظرا للعديد من الإطراءات التي تلقيناها على مر السنين، لم نستطع منع أنفسنا.. نهنئ نابولي على الفوز بالاسكوديتو للمرة الثالثة!".

وذكر موقع "توتوميركاتو ويب" الإيطالي، أن يوفنتوس وجه تهنئته لنابولي برسالة تحمل بعض السخرية، نظرا لأن اليوفي خلال تتويجه باللقب ل9 مرات متتالية، لم يتلق التهنئة من خصومه.