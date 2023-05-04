أول تعليق من رئيس #نابولي بعد التتويج بلقب #الدوري_الإيطالي

يضع أورويليو دي لاورينتيس مالك نادي نابولي على لقب دوري أبطال أوروبا بعدما حقق لقب الدوري الإيطالي.

وقال دي لاورينيتس لشبكة "دازن" الإيطالية: "كنتم تقولون لي نريد الفوز، وفزنا، انتصرنا سويا، ويوم الأحد ضد فيورنتينا الجميع سيتواجد من أجل الحفلة الكبيرة شكرا للجميع".

ثم أضاف من ملعب دييجو أرماندو مارادونا: "اليوم نتوج بلقب غائب منذ 33 عاما، عند وصولي قلت إننا سنأخذ 10 سنوات للوصول لأوروبا وفعلنا ذلك مبكرا، ثم قلت بعد 10 سنوات وسنحقق لقب الاسكوديتو وفعلناها بعد عامين".

وأردف "الآن نريد أن نفوز مجددا ومجددا ومجددا، وبالطبع نفتقد دوري أبطال أوروبا".

وتابع "هذا الفريق تسلح بالمسؤولية وأردنا مجموعة تستطيع خوض الرحلة وليس بشكل فردي".

وعن مستقبل لوتشيانو سباليتي أجاب: "المشروع لن يتوقف، هذه نقطة بداية بالنسبة لي وليس وصول، سنواصل الموسم المقبل مع سباليتي".

وعمن أراده أن يتوج بلقب الدوري من لاعبي الفريق السابقين أجاب: "كافاني ولافيتيزي وكوالياريلا وإيجوايين، اعتقد أننا بنينا فكرة التتويج طيلة هذه السنوات، وكما يقول الفرنسيون (لست نادما على شي)".